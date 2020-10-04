Mersin'deki antik kent yeni evlenen çiftlere doğal fotoğraf stüdyosu oldu - Son Dakika

Mersin'deki antik kent yeni evlenen çiftlere doğal fotoğraf stüdyosu oldu

Ayaş antik tiyatrodan görüntüler Gelin ve damadın fotosunu çeken fotoğrafçının çiftleri hazırlaması görüntüsü Gelin ve damadın tarihi sütunlar önündeki görüntüsü Genç çiftlerin kalp işareti yapmalarından görüntü Çiftlerin fotoğraflarının çekilmesi görüntüsü Fotoğrafçının antik tiyatroda...

Ayaş antik tiyatrodan görüntüler

Gelin ve damadın fotosunu çeken fotoğrafçının çiftleri hazırlaması görüntüsü

Gelin ve damadın tarihi sütunlar önündeki görüntüsü

Genç çiftlerin kalp işareti yapmalarından görüntü

Çiftlerin fotoğraflarının çekilmesi görüntüsü

Fotoğrafçının antik tiyatroda çekim yapmalarını anlatması

Genç çiftlerle yapılan röportaj

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile röportaj

Çiftlerin tarihi alandan çıkma görüntüsü

Antik tiyatronun fotoğraf çekilen bölümünün görüntüsü

Gelin ve damattan görüntüler

Halil İbrahim Türk ile röportaj

Fatmanur Türk ile röportaj Mersin'deki antik kent yeni evlenen çiftlere doğal fotoğraf stüdyosu oldu

Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan Erdemli ilçesindeki Elaussia Sebaste Antik Kenti, düğün fotoğraflarını tarihle süslemek isteyen çiftleri ağırlıyor

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu:

"Gençlerimiz düğün fotoğrafları için limon bahçelerinin yanı sıra bölgenin tanıtımına da katkı sunan tarihi mekanları fon olarak kullanıyor"

Düğün fotoğrafçısı Ferdi Kalmaç:

"Burada hem genç çiftlerin anılarını ölümsüzleştiriyor hem de bölgedeki tarihi mekanların tanıtımını yapıyoruz"

MERSİN (AA) – DERVİŞ ÇÖMEZ - Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan Mersin'deki Elaussia Sebaste Antik Kenti, dünya evine girecek çiftlerin doğal fotoğraf stüdyosu haline geldi.

Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'ndeki antik kent, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra en mutlu anlarını ölümsüzleştirmek isteyen çiftler tarafından da ilgi görüyor.

Bizans ile Roma dönemlerine ait nekropol, antik tiyatro, sarnıç ve su kemerlerinin içinde bulunduğu antik kent, düğün fotoğraflarını tarihle süslemek isteyenlere doğal fotoğraf stüdyosu hizmeti veriyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı alanlarda fotoğraf çektirmek istemeyen çiftlerin ilçedeki tarihi yerleri ziyaret ettiğini söyledi.

İlçenin tarihi mekanlarının tanıtılmasını önemsediklerini aktaran Tollu, şöyle konuştu:

"Gençlerimiz, düğün fotoğrafları için limon bahçelerinin yanı sıra bölgenin tanıtımına da katkı sunan tarihi mekanları fon olarak kullanıyor. Elaussia Sebaste Antik Kenti de bu alanlardan biri. Erdemli'nin bu güzelliklerine hem iç hem de dış turizmde dikkat çekmemiz lazım. Evlenecek gençlerimizin mutluluklarını bölgemizdeki ören yerlerinde ölümsüzleştirmelerini istiyoruz."

"Tarihin ortasında anılarımızı sabitlemek istedik"

Düğün öncesi fotoğraflarını antik kentte çektiren Halil İbrahim Türk de mekanın fotoğraflarda güzel bir arka plan imkanı sağladığını belirterek, "Düğün öncesi çekimlerimiz güzel geçti. Buranın ambiyansı çok güzel." dedi.

Eşi Fatmanur Türk de yıllarca hatırlayacakları fotoğrafları, tarihi bir yerde çektirmeyi istediklerini ifade ederek, "Tarihi yerleri sevdiğimiz için ilk durağımız burası oldu. Çekimden çok keyif aldık. Bu tarz yerlerdeki fotoğrafları çok beğeniyoruz. Daha içten ve samimi duruyor." diye konuştu.

Gelin adaylarından Yeter Karaçalı da çocukları ve torunlarına güzel bir anı bırakmak için antik kentte fotoğraf çektirmeyi tercih ettiklerini anlattı.

Kovid-19 nedeniyle kapalı alanlar yerine açık alanları seçtiklerini vurgulayan Karaçalı, "Fotoğraf çekimimizde açık alanları, doğal ve tarihi mekanları tercih ettik. Tarihin ortasında anılarımızı sabitlemek istedik." ifadesini kullandı.

Düğün fotoğrafçısı Ferdi Kalmaç ise yeni evlenecek çiftlerin artık fotoğraf stüdyolarındaki fonlar yerine yeşil ve tarihi alanları fon olarak tercih ettiğini anlattı.

"Hem çiftlerin fotoğrafını çekiyor hem tarihi yerleri tanıtıyoruz"

Kalmaç, son dönemde antik kentte fotoğraf çekimi için çok fazla talep geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Burada hem genç çiftlerin anılarını ölümsüzleştiriyor hem de bölgedeki tarihi mekanların tanıtımını yapıyoruz. Buraya yurdun her köşesinden gelin ve damat geliyor. Antik kent alanında doğal bir stüdyoda fotoğraf çekimi yapmak, genç çiftlerin anılarını kayıt altına almak bizleri heyecanlandırıyor."

Mersin'deki antik kent yeni evlenen çiftlere doğal fotoğraf stüdyosu oldu
Mersin'deki antik kent yeni evlenen çiftlere doğal fotoğraf stüdyosu oldu
Mersin'deki antik kent yeni evlenen çiftlere doğal fotoğraf stüdyosu oldu
Mersin'deki antik kent yeni evlenen çiftlere doğal fotoğraf stüdyosu oldu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'deki antik kent yeni evlenen çiftlere doğal fotoğraf stüdyosu oldu - Son Dakika

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