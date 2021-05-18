Mersin'deki atletizm sprint yarışları tamamlandı

Mersin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen atletizm sprint yarışları sona erdi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Atletizm Federasyonu Mersin İl Temsilciliği tarafından organize edilen yarışlar, Yenişehir ilçesindeki Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde yapıldı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerin uygulandığı organizasyona, 84 sporcu katıldı.

Sporcular, seyircisiz gerçekleştirilen 4x100 metre bayrak yarışlarında dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Organizasyonda, özel sporcular da madalya kazanmak için ter döktü.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalya verildi.