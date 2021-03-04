Mersin'deki çiçek mezatlarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için "tatlı telaş" başladı - Son Dakika

Mersin'deki çiçek mezatlarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için "tatlı telaş" başladı

04.03.2021 11:23
Mersin'deki çiçek mezatlarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için

Türkiye'nin önemli çiçek üretim merkezlerinden Mersin'de en yüksek teklifi veren esnafın istediği çiçeğe sahip olduğu mezatlarda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne sayılı günler kala hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli çiçek üretim merkezlerinden Mersin'de en yüksek teklifi veren esnafın istediği çiçeğe sahip olduğu mezatlarda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne sayılı günler kala hareketlilik yaşanıyor.

Türkiye'nin kesme gül ve salon bitkisi üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Çukurova'da, Dünya Kadınlar Günü'nde ihtiyaca karşılık vermek için esnaf hazırlıklarını sürdürüyor.

Çok sayıda üretici, çiçeklerini mezatlarda görücüye çıkarıyor. Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin Mersin'in Toroslar ilçesindeki şubesinde yapılan mezatlara katılan esnaf, dükkanlarında satışa sunmak istediği ürünü almak için "tatlı bir yarışa" giriyor.

Haftada 3 gün düzenlenen ve çok sayıda çiçek çeşidinin yer aldığı mezatlara katılan esnaf, özellikle gül, karanfil ve orkideye ilgi gösteriyor.

"8 Mart'ın pazartesiye denk gelmesi de güzel bir avantaj olacak"

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Şahbudak, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün sektörün beklentisini karşılamadığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerine işaret eden Şahbudak, Dünya Kadınlar Günü ile yeni bir heyecan yaşamaya başladıklarını dile getirdi.

Şahbudak, "Sevgililer Günü, Anneler Günü ve yılbaşından sonra artık 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de kıymetli günlerimiz arasına girdi. Çiçekçi arkadaşlarımız hazırlıklarını yapıyor. 8 Mart'taki beklentimiz yüksek. Pazartesiye denk gelmesi de güzel bir avantaj olacak." ifadelerini kullandı.

Çiçek mezatlarında yoğunluğun yaşandığını anlatan Şahbudak, "Mezatlardaki satışlar ihale yoluyla yapılıyor. Çiçekler tezgaha çıkarılıyor. Çiçeğin özellikleri ve kalitesi tanıtılıyor. Çiçek kaliteli olduğunda talep yüksek oluyor. O anda borsaya giriyoruz. Elimizin altındaki butonlara basıyoruz. Bu sırada fiyat yükseliyor. En son elini butondan çeken kişi, çiçeği satın almış oluyor." dedi.

Şahbudak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "kontrollü normalleşme" sürecinden memnuniyet duyduklarını, kararın esnafa "can suyu" olacağını kaydetti.

Kooperatifin sorumlusu Mustafa Tok da mezatlara Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yoğun katılım sağlandığını anlattı.

İhale yoluyla yapılan satışlarda esnafın birbiriyle yarıştığını belirten Tok, heyecanın yüksek olduğunu söyledi.

Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, Mersin, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Mersin'deki çiçek mezatlarında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 'tatlı telaş' başladı - Son Dakika Ekonomi


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