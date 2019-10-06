Mersin'deki cinayet

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir araçla motosikletin çarpıştığı kazanın ardından çıkan kavga sırasında tabancayla motosiklet sürücüsünü öldüren zanlı tutuklandı.

Kırklarsırtı Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen kaza sonrasında çıkan tartışmada motosiklet sürücüsünü silahla öldüren H.Y, polise teslim oldu.

H.Y, ifadesinde kaza sonrasında motosikletteki iki kişinin kendisine saldırdığını ve küfür ettiklerini ileri sürdü.

Korkutmak amacıyla tabancayla ateş ettiğini iddia eden H.Y, pişman olduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Olay

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir araçla motosikletin çarpıştığı kazanın ardından çıkan kavga sırasında H.Y'nin tabancayla ateş ettiği motosiklet sürücüsü Deniz Ş. yaşamını yitirmiş, olayın ardından H.Y. kaçmıştı.