Mersin'deki cinayeti özel ekip aydınlattı - Son Dakika
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Mersin'deki cinayeti özel ekip aydınlattı

7 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili jandarmanın oluşturduğu özel ekip, katil zanlısının da aralarında olduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mersin'deki cinayeti özel ekip aydınlattı, System.String[]

Mersin'in Anamur ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili jandarmanın oluşturduğu özel ekip, katil zanlısının da aralarında olduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 15 Ağustos'ta Çukurabanoz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda K.B'nin cesedinin bulunmasının ardından olayın aydınlatılması için jandarma bünyesinde 10 kişilik özel ekip oluşturuldu.

Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yanı sıra organize suçlarla mücadele ve olay yeri inceleme personelinin de yer aldığı ekip, maktulün yakınları ile olay yerinin çevresindeki vatandaşlarla tek tek görüştü. Ekip, çevredeki güvenlik kameraları ile telefon kayıtlarını da inceledi.

Soruşturma sonucunda, K.B'nin eşi B.B, oğlu Y.B, kardeşleri H.B. ve B.B. ile aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu değerlendirilen H.K, eşi E.K. ve kızı N.B. gözaltına alındı.

Olaydan önce aracıyla ormanlık alana gittiği belirlenen H.K, sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf etti. Zanlının, cinayette kullandığı av tüfeği de damadının evinde bulundu.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anamur, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:38 Kaynak: AA
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