Mersin'deki cinayetin şüphelileri yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'deki cinayetin şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Mersin'deki cinayetin şüphelileri yakalandı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Mersin'deki cinayetin şüphelileri yakalandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 17 Şubat'ta Öğretmenler Mahallesi Rasim Dokur Bulvarı yakınlarında Hadi İncirligöz'ün (41) öldürülmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliğini tespit etti. Zanlıların Mersin'de olduğunu belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla U.Ö. (26) ve M.Ö'yü (23) gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, M.Ö'nün çeşitli suçlardan 14 yıl, Uğur Ö'nün de 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Tarsus ilçesinde bir berber dükkanının önünde otururken pompalı tüfekle ateş açılan Hadi İncirligöz, saldırıda ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)

Son Dakika Haberleri
06:02 Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
05:56 Avustralya'da Kovid-19 karantinasına uymayanlara para ve hapis cezası verilecek
05:55 Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
05:28 Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
05:20 Peru'da Ulusal Acil Durum ilan edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 06:25:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'deki cinayetin şüphelileri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]