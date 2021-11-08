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Mersin'deki cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Mersin'deki cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

08.11.2021 11:21
Mersin'deki cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Ekim'de Karaduvar Mahallesi'nde taraflardan S.E'nin hayatını kaybettiği, Z.K'nin ise ağır yaralandığı olaya ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelilerin kullandığı aracı tespit eden ekipler, cinayet zanlılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler B.Y, B.S. ve E.Y. belirlenen adreste gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Akdeniz ilçesi Karaduvar Mahallesi'nde 27 Ekim'de kimliği belirsiz şüpheliler tarafından S.E. ve Z.K'ye silahlı saldırı düzenlenmişti.

S.E, olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan Z.K. ise hastaneye kaldırılmıştı.

Polis, olayın ardından kimliğini belirledikleri şüpheliler B.Y, B.S. ve E.Y'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Cinayet, Akdeniz, Mersin, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'deki cinayetle ilgili 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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