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Mersin'deki çöp ev temizlendi... Evden 2 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika

Mersin'deki çöp ev temizlendi... Evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

09.02.2022 19:42

Mersin'deki çöp ev temizlendi.

Mersin'deki çöp ev temizlendi... Evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

MERSİN - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde bir evden 2 kamyon atık malzeme ve çöp çıkarıldı. Belediye ekipleri, çöpleri çıkardıktan sonra evi temizleyerek dezenfekte etti.

Akdeniz Belediyesi, halkın temiz, sağlıklı ve güvenli bir kentte yaşam hakkını korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Hamidiye Mahallesi'ndeki bir evden gelen kötü kokular sonrası çöp biriktirildiği ihbarını alan Akdeniz Belediyesi ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti. Çevreye yayılan kötü kokular nedeniyle mahalle sakinlerinin şikayette bulunduğu eve giden Çevre Kontrol ve Temizlik ile Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, evin her bir odasının eski eşyalar ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti.

Evin temizlenmesi için ivedilikle hareket eden ekipler, gerekli tüm önlemleri aldıktan sonra çalışma başlattı. Saatler süren çalışma sonucu temizlik ekipleri, evde kıyafetten mutfak gereçlerine, demirden onlarca plastik ürüne kadar 2 kamyondan fazla atık malzeme ve çöp çıkarttı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bu tarz münferit olayların ilçede zaman zaman yaşandığını dile getirerek, "Çevre ve halk sağlığını korumak bizim öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Vatandaşlarımızın benzeri durumlarda belediyemize bağlı ekipleri bilgilendirmelerini rica ediyoruz" dedi.

Mersin'deki çöp ev temizlendi... Evden 2 kamyon çöp çıkarıldı
Mersin'deki çöp ev temizlendi... Evden 2 kamyon çöp çıkarıldı
Mersin'deki çöp ev temizlendi... Evden 2 kamyon çöp çıkarıldı

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Hamidiye, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'deki çöp ev temizlendi... Evden 2 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'deki çöp ev temizlendi... Evden 2 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika
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