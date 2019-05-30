Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
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MERSİN'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:21 Kaynak: DHA
MERSİN'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kentte terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda ekipler, yabancı uyruklu Muhammed M. ile Mansour H.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Muhammed M. ve Mansour H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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