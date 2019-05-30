Son Dakika Haberleri: Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

1 saat önce

MERSİN'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama, System.String[]
MERSİN'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kentte terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda ekipler, yabancı uyruklu Muhammed M. ile Mansour H.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Muhammed M. ve Mansour H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:21 Kaynak: DHA
Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti yakalandılar Kendi traktörüyle sahili temizleyen muhtar vatandaşların gönlünü fethetti Batman'da 8 askerimizi şehit eden teröristler güvenlik güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı Lüks sitedeki daireyi içki imalathanesine çevirmişler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 18:51:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'deki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]