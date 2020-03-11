Mersin'deki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı - Son Dakika
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Mersin'deki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

6 saat önce

Mersin'de, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, 26 kurum, 43 araç ve 265 personelin katılımıyla gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Mersin'deki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı, System.String[]

Mersin'de, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında, 26 kurum, 43 araç ve 265 personelin katılımıyla gerçekleştirilen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tatbikat öncesinde, bölge ve il müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla "Afet Acil Durum Yönetim Merkezi" oluşturuldu.

Senaryoya göre, Mezitli ilçesi eski hal alanında deprem sonucunda vatandaşlar enkaz altında kaldı.

AFAD ve UMKE ekipleri, hızla bölgeye intikal ederken, güvenlik birimleri de enkaz çevresinde tedbir aldı.

Yaralıların güvenli şekilde tahliyelerini sağlayan ekipler, hayatını kaybedenleri de enkazdan çıkardı.

Yaralı kurtarılan depremzedeler, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Ekipler, daha sonra bölgede köpeklerin de katılımıyla arama çalışması yaptı.

Bu sırada senaryo gereği yakınını kaybetme rolleri yapan bazı vatandaşların sergilediği performans dikkati çekti.

Tatbikatın ikinci aşamasında ise deprem sonrasında alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tatbikatın son aşamasında ise içme suyu hattında meydana gelen patlama ekiplerin çalışması sonucunda onarıldı.

Alanda afetzedeler için de çadırlar kuruldu. Mersin Valisi Ali İhsan Su, bu çadırları ziyaret etti.

Su, gazetecilere yaptığı açıklamada tatbikatın çok başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Birimlerin görev bilinciyle hareket ettiğini dile getiren Su, "Ekipler çok güzel bir koordinasyonla görevlerini yerine getirdiler. Olası bir durumda tüm ekiplerimiz hazır vaziyettedir. Bu tatbikatta bunu gördük. Her yıl belli konularda tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Bu tatbikatlarda hizmet gruplarının afet öncesi, sırası ve sonrasında varsa eksiklikleri onları kontrol ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye, Deprem, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:12 Kaynak: AA
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