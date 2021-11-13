Mersin'deki dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de, sosyal medyada hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin yakınlarından para isteyerek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Kasım'da gözaltına alınan 15 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada hesaplarını ele geçirdikleri kişilerin yakınlarından para istedikleri ve bu yöntemle çok sayıda vatandaşı mağdur edip haksız kazanç sağladıkları öne sürülenlerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Ekipler, 9 Kasım'da haklarında gözaltı kararı verilen 20 zanlının adreslerine şafak vakti operasyon düzenlemiş, 100 polisin katıldığı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha sonra 2 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya yükselmişti.

Adreslerde, 3 dizüstü bilgisayar, 5 harici bellek, 21 cep telefonu, 263 SIM kart, 11 banka kartı, 2 USB flaş disk, hafıza kartı, 25 kimlik fotokopisi, 3 ajanda, bilgisayar kasası ve 3 bin 600 lira ele geçirilmişti.

Zanlılardan biri, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılmış, diğerleri dün adliyeye sevk edilmişti.