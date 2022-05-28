Mersin'deki duruşma sonrası silahlı kavgaya 7 tutuklama - Son Dakika
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Mersin'deki duruşma sonrası silahlı kavgaya 7 tutuklama

28.05.2022 09:14
Mersin'deki duruşma sonrası silahlı kavgaya 7 tutuklama

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde duruşma sonrası çıkan silahlı kavgayla ilgili 7 zanlı tutuklandı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde duruşma sonrası çıkan silahlı kavgayla ilgili 7 zanlı tutuklandı.

Mersin Adliyesi yakınında 24 Mayıs'ta bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan 4 şüphelinin daha İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

Zanlıların adresleri ve üst aramalarında, 6 tabanca ve 30 mermi ele geçirildi.

Aralarında uzun süredir husumet bulunduğu öğrenilen zanlıların daha önce de silahlı kavgaya karıştıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.E, M.C.K, R.K, S.Y, Ş.Y, İ.B. ve A.G.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mersin Adliyesinde görülen cinayet davasının tarafları, duruşma sonrasında Mahmudiye Mahallesi'nde kavga etmiş, M.C.K. tabancayla yaralanmıştı. Sokağa giren polis ekiplerini görünce otomobille kaçan zanlılardan 3'ü kısa sürede yakalanmıştı.

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Kaynak: AA

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