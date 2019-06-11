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Mersin'deki düzensiz göçmenlere yönelik operasyon

3 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 84 Suriyeliden 2'si "göçmen kaçakçığı" suçlamasıyla tutuklandı.

Mersin'deki düzensiz göçmenlere yönelik operasyon, System.String[]
Mersin'in Tarsus ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen 84 Suriyeliden 2'si "göçmen kaçakçığı" suçlamasıyla tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan düzensiz göçmenlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Göçmenlerden 63'ü Adana'daki, 16'sı Hatay'daki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.
Polis tarafından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tarsus'ta 10 Haziran'da düzenlenen operasyonda ilk etapta 54, sonrasında da 30 Suriyeli yakalanmış, şüphelilerin ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:19 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Mersin, Güncel
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