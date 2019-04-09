Son Dakika Haberleri: Mersin'deki Fabrika İşçilerinin Zehirlenmesi

Mersin'deki Fabrika İşçilerinin Zehirlenmesi

1 saat önce

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir fabrikada 36 işçinin zehirlendiği olayın gaz yıkama kolonunda oluşan teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Mersin'deki Fabrika İşçilerinin Zehirlenmesi, System.String[]
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bir fabrikada 36 işçinin zehirlendiği olayın gaz yıkama kolonunda oluşan teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Mersin Kromsan Fabrikasından yapılan açıklamada, 7 Nisan'da fabrikanın yan ürün üretiminin gerçekleştirildiği ünitede bulunan gaz yıkama kolonunda oluşan teknik bir arıza nedeniyle anlık bir gaz sızıntısı meydana geldiği bildirildi.

Teknik arızanın ardından güvenlik sistemlerinin devreye girdiği ve ilgili ünitedeki üretimin durdurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay anında bölgede bulunan ve sızıntıdan etkilenen 36 çalışanımıza ilk müdahaleleri sağlık birimimiz tarafından hemen yapılmıştır. Çalışanlarımız bu ilk müdahaleden sonra bölgemizdeki sağlık kuruluşlarında müşahede altına alınmış ve tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra taburcu edilmişlerdir. Benzer bir teknik arızanın tekrarlanmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını ve çalışanlarımızın sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:09 Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Güncel
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