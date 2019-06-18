Mersin'deki fabrika yangını

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Pompalı dehşeti saçan şahıs eski eşini ve eşinin sevgilisini öldürüp, intihar etti

Bir zamanlar Türkiye'nin en büyüğü olan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor

Son Dakika! Erdoğan, İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesiyle ilgili konuştu: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz