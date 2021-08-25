Mersin'deki fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından fuhuşla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, Kızkalesi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bazı iş yerlerinde çalışan kadınların, iş yeri yetkililerinin temin ettiği müşterilerle para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine takibe alınan iş yerlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda K.Ç., N.Ö. ve H.D. adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen tahkikata istinaden gözaltına alınan K.Ç. ve N.Ö. isimli şahıslar "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerden H.D. ise mahkemece denetim serbestlik ile salıverildi. Şüpheli şahısların işletmiş oldukları iş yerleri ise mühürlenerek 1 ay kapatıldı.

Erdemli İlçe Emniyeti Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise genel asayiş, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, halk sağlığının temini için yürütülen çalışmalara özenle devam edileceği vurgulandı. - MERSİN