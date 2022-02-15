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Mersin'deki gazete bürosuna saldıranlar tespit edildi - Son Dakika

Mersin'deki gazete bürosuna saldıranlar tespit edildi

15.02.2022 18:41
Mersin'deki gazete bürosuna saldıranlar tespit edildi

Mersin'de Haberci Gazetesi'ne yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili 18 kişinin isminin tespit edildiği, yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Mersin'de Haberci Gazetesi'ne yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili 18 kişinin isminin tespit edildiği, yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde bulunan Haberci Gazetesi'ne yönelik gerçekleştirilen boyalı ve yumurtalı saldırıyla ilgili çalışma başlatan emniyet müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden saldırıya karıştıkları ileri sürülen gruptan 18'nin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakası da tespit edilirken, İ.K., B.K., A.S., A.Ç., O.İ., M.B., U.K., C.A., H.İ., C.T., A.B., B.K.Ç., E. I., İ.Ü., A.E., F.İ., M.Ü ve S.K. isimli zanlıların, 'tehdit, hakaret ve mala zarar verme' suçlarından yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Mersin Haberci Gazetesinin bulunduğu sokağa gelen onlarca kişi, gazete çalışanlarına yönelik boyalı ve yumurtalı saldırıda bulunmuş, ardından tehditler savurarak olay yerinden ayrılmıştı. - MERSİN

Mersin'deki gazete bürosuna saldıranlar tespit edildi
Mersin'deki gazete bürosuna saldıranlar tespit edildi
Mersin'deki gazete bürosuna saldıranlar tespit edildi
Mersin'deki gazete bürosuna saldıranlar tespit edildi
Mersin'deki gazete bürosuna saldıranlar tespit edildi
Mersin'deki gazete bürosuna saldıranlar tespit edildi
Mersin'deki gazete bürosuna saldıranlar tespit edildi

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Akdeniz, Gazete, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'deki gazete bürosuna saldıranlar tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'deki gazete bürosuna saldıranlar tespit edildi - Son Dakika
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