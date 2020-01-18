Mersin'deki gazino cinayetine 1 tutuklama - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde gazinoda 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın zanlılarından biri tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'ndeki gazinoda S.B., A.Ç., M.B., H.B. ve H.Ö. isimli şahıslar henüz bilinmeyen nedenden dolayı Nizam Kayıkcı ve Ali Peker ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada henüz kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan kurşunlar, Nizam Kayıkcı ve Ali Peker'e isabet etti. Ali Peker olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı Nizam Kayıkcı, Mersin Şehir Hastanesine sevk edilirken Kayıkcı yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti.



Olayda 2 kişinin ölümüne karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler S.B., A.Ç., M.B., H.B. ve H.Ö. jandarmada 2 gün süren ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan H.Ö. tutuklanarak Silifke Cezaevine gönderildi. Diğer zanlılar kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN