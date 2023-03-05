Bir dönem Türkiye'nin gündeminden düşmeyen "gizemli ev" satışa çıktı! Sahibinin tek bir şartı var - Son Dakika
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Bir dönem Türkiye'nin gündeminden düşmeyen "gizemli ev" satışa çıktı! Sahibinin tek bir şartı var

05.03.2023 19:35

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2016 yılında başlayarak 1 yıl süren kazıyla Türkiye'nin gündemine oturan ev satışa çıkarıldı. Bir dönem çok konuşan ve çeşitli iddialarla gündemden düşmeyen "gizemli evin" sahibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan herhangi birine fiyat ne olursa olsun konutu vermeyeceğini belirtti.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki tek katlı olan ve Türkiye'de 'gizemli ev' olarak bilinen müstakil bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı sona ermiş ve alan kapatılmıştı.

SATIŞA ÇIKTI

Sahibi tarafından ev, "Tarsus Meşhur Gizemli Kırmızı ev 209 m2" başlığı altında 6 milyon 750 bin TL satış fiyatıyla ilana çıktı. Satışını duyan mahalle sakinleri, bir an önce evin yeni sahibini bulup, gündemden çıkmasını istedi.

Mersin'deki 'gizemli ev' 6 milyon 750 bin liraya satışa çıktı

"DOĞRU BİR KARAR"

Mahalle sakini Yusuf Kemal Rüya, "Çocukluğum burada geçti. Gizemli evin satışa çıktığını duyduk. Buradaki bilinmezlik durumunun, gizemlilik halinin derhal sona ermesi gerekir, çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Zira burasıyla ilgili sürekli hurafeler üretiliyor, korkular büyüyor, bunun sona ermesi için doğru bir adımdır" dedi.

Mersin'deki 'gizemli ev' 6 milyon 750 bin liraya satışa çıktı

"TÜRKİYE VATANDAŞI OLMAYAN BİRİNE VERİLMEYECEK"

Bölgedeki esnaftan Diyap Yüksekbaş ise buranın yabancılara satılmayacağını öğrendiklerini belirterek, mülk sahibine teşekkür etti. Yüksekbaş, "Tarsus'ta bulunan Türkiye'yi sarsan ev, yakinen tanıdığım iş adamı arkadaşımız tarafından satın alınmıştı. Bu arsada bulunan gizemli evin artık doğru düzgün bir hale gelmesini biz de çok istiyoruz. Çevre esnafıyız. Bu konu hakkında bize danışması çok güzel kendisine teşekkür ederim. Ayrıca başka bir konuda da teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan herhangi birine fiyat ne olursa olsun vermeyeceğini belirtti. Gerçekten teşekkür ediyorum kendisine. Şu an birkaç görüşme yaptığını biliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir dönem Türkiye'nin gündeminden düşmeyen 'gizemli ev' satışa çıktı! Sahibinin tek bir şartı var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bir dönem Türkiye'nin gündeminden düşmeyen "gizemli ev" satışa çıktı! Sahibinin tek bir şartı var - Son Dakika
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