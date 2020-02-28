Mersin'deki göçmenlerden bazıları kentten ayrılıyor - Son Dakika
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Mersin'deki göçmenlerden bazıları kentten ayrılıyor

6 saat önce

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından Mersin'de yaşayan Suriyelilerin bazıları, Avrupa ülkelerine gitmek için kentten ayrılmaya başladı.

Mersin'deki göçmenlerden bazıları kentten ayrılıyor, System.String[]

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından Mersin'de yaşayan Suriyelilerin bazıları, Avrupa ülkelerine gitmek için kentten ayrılmaya başladı.


Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Mersin'e yerleşen ve restoranlarda çalışarak yaşamını sürdüren Mahmut Cesrin, göçmenlere Avrupa kapılarının açıldığı haberinin ardından bavulunu toplayıp Mersin Otogarı'na geldi. Önce otobüsle İstanbul'a oradan da Avrupa ülkelerine gitmek üzere sınır kapısına geçeceğini söyleyen Suriyeli genç, "Sınırı açtılar, şansımı deneyeceğim. Önce İstanbul'a, oradan da direkt sınıra gideceğim. Hollanda'ya gitmek istiyorum. Ben zaten İdlib'ten gelmiştim" dedi.


Arkadaşını uğurlamak için otogara gelen bir diğer Suriyeli Muhammed Koda ise, "Arkadaşımı uğurlamaya geldim. İstanbul'a gidecek, oradan da Yunanistan'a geçecek. Sürekli irtibat halinde olacağız. O bir baksın, ben de gitmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.


Mersin'de resmi rakamlara göre yaklaşık 200 bin Suriyeli bulunuyor. - MERSİN

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:37 Kaynak: İHA
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