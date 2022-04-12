Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın çıktı - Son Dakika
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Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın çıktı

12.04.2022 23:14
Mersin'deki Göksu Deltası'nda yangın çıktı

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası'nda yangın çıktı.

Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan deltadaki sazlık alanda akşam saatlerinde alevler yükseldi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arazinin bataklık olması nedeniyle yangına müdahale edemedi.

Kendiliğinden sönmesi beklenen yangının çevresindeki yollarda da İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince önlem alındı.

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Silifke, Mersin, Yangın, Göksu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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