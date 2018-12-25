Son Dakika Haberleri: Mersin'deki Hristiyanlar Noel'i Kutladı

Mersin'deki Hristiyanlar Noel'i Kutladı

42 dakika önce

Mersin'deki Hristiyanlar Noel'i kutladıMERSİN - Mersin'deki Latin İtalyan Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin yapıldı.

Mersin'deki Hristiyanlar Noel'i kutladı

MERSİN - Mersin'deki Latin İtalyan Katolik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin yapıldı.
Hazreti İsa'nın doğuşu olarak bilinen Noel için ayine katılan Hristiyanlar, dua ve ilahiler okuyarak mum yaktı. Işıklarla donatılan merkez Akdeniz ilçesindeki Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayininde birlik, beraberlik ve barış mesajı verildi. Ayinde cemaat mensupları mumlar yakarak dilekler tuttu. Latin İtalyan Katolik Kilisesi'nde ise Rahip Francis Dondu'nun yönettiği ayinde ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu. Tarihi kilisede ayine katılanlar, mum yakıp dua ettikten sonra birbirlerine sarıldı.
Rahip Francis Dondu, Noel'in sadece İsa Mesih'in doğum hikayesi olmadığını belirterek,"Noel aynı zamanda Allah'ın sevgisi ile yaşamak için her birimize verdiği çağrıdır. Bu bayram bizi bir araya getirmesini ve her zaman bir arada tutmasını sağlasın, çünkü Noel bayramı bir ayin bayramıdır. Hiç kimse gerçek bir fakir olmadan gerçek bir Noel kutlayamaz. Kendi kendine yeten, her şeye sahip olan kişiler Allah'a bile ihtiyaç duymayanlar Noel'in gerçek anlamını yaşayamayacak" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:50 Kaynak: İHA

Mersin, Genel
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