Mersin'deki kadın cinayeti
9 dakika önce
Mersin'de eski eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ve ona yardımcı oldukları ileri sürülen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:38 Kaynak: AA
'de eski eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ve ona yardımcı oldukları ileri sürülen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Cinayetin ardından gözaltına alınan Murat C. ile 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Murat C'nin, emniyetteki ifadesinde kızından para almak için eski eşinin evinin bulunduğu sokağa gittiğini, karşılaşınca tartışmaya başladıklarını, olayın bundan sonra gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Mersin'de 3 gün önce silahlı saldırıya uğrayan Filiz Kaplan (42) hayatını kaybetmiş, yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşi Murat C. gözaltına alınmıştı.
Zanlıya yardım ettikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalanmıştı.
"Yavuz" sondaj gemisi Mersin açıklarına ulaştı
Kırşehir'de asansörde sıkışan Afganlı çocuk öldü
Damat ile kayınpeder arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti