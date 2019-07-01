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Mersin'deki kadın cinayeti

1 saat önce

Mersin'de eski eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı, ona yardımcı oldukları ileri sürülen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mersin'de eski eşini silahla öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı, ona yardımcı oldukları ileri sürülen 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cinayetin ardından gözaltına alınan Murat C. ile 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Murat C'nin, emniyetteki ifadesinde kızından para almak için eski eşinin evinin bulunduğu sokağa gittiğini, karşılaşınca tartışmaya başladıklarını, olayın bundan sonra gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.
Zanlılardan Murat C, sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Mersin'de 3 gün önce silahlı saldırıya uğrayan Filiz Kaplan (42) hayatını kaybetmiş, yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşi Murat C. gözaltına alınmıştı.
Zanlıya yardım ettikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:48 Kaynak: AA
Mersin, Güncel
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