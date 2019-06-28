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Mersin'deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı

28 dakika önce

Mersin'de sabah işe giderken evinin önünde boşandığı kocası tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Filiz Kaplan'ın (42) cinayet zanlısı, suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Mersin'deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı, System.String[]
Mersin'de sabah işe giderken evinin önünde boşandığı kocası tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Filiz Kaplan'ın (42) cinayet zanlısı, suç aleti tabanca ile birlikte yakalandı.

Bu sabah, merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'ndeki evinden, Mersin Üniversitesi'ndeki işine gitmek üzere ayrıldığı sırada, 1 yıl önce boşandığı eski kocası Murat C. tarafından uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Filiz Kaplan'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı, aynı bölgede suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı.

Gizlendiği yerde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:14 Kaynak: İHA
Sabah, Mersin, 3. Sayfa
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