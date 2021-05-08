Mersin'deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı - Son Dakika

Mersin'deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı

Semra Ç.'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan eşi Ahmet Ç. Silifke ilçesinde yakalandı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde, eşini bıçaklayarak öldüren katil zanlısı koca kaçarken polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi Müftüler Sokak'taki bir apartmanda eşi Semra Ç. ile tartışan kocası Ahmet Ç. bir süre sonra cinnet getirip eşini bıçaklayarak öldürdü. Ahmet Ç. daha sonra da olay yerinden kaçtı. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerinin takibi sonrası katil zanlısı Ahmet Ç. Silifke ilçesinde kaçarken yakaladı. Zanlı ifadesinde suçunu itiraf ederek, aile içi geçimsizlik sonucu cinayeti işlediğini belirtti.

Ahmet Ç. ifadesinin alınmasının ardından Erdemli Devlet Hastanesi'nden sağlık raporu alınarak tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.