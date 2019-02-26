Son Dakika Haberleri: Mersin'deki Kanlı Soygun Kamerada

Mersin'deki Kanlı Soygun Kamerada

1 saat önce

Mersin'de 2 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kuyumcu soygununun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Mersin'de 2 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kuyumcu soygununun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde maskeli soyguncunun çalışanı vurduktan sonra soğukkanlı bir şekilde altınları çalmaya devam ettiği görüldü.

Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerinde faaliyet gösteren kuyumcu dükkanına meydana gelen ve iş yeri sahibi Mustafa Serpil ile çalışanı Yasin Tazegül'ün öldüğü soygun girişiminin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kuyumcuya giren silahlı ve maskeli soyguncunun, o sırada tezgahın arkasında olan Yasin Tazegül'e tabancayı doğrultarak altınları istediği görüldü. Tazegül, tezgahı dolanıp soyguncunun üzerine doğru gidince vurularak yere düştü. İş yeri çalışanının vurduktan sonra tezgahın arkasına geçen soyguncu, soğukkanlı bir şekilde vitrindeki altınları yanında getirdiği poşetin içerisine doldurmaya başladı. Bu sırada arka odadan çıkan iş yeri sahibi Mustafa Serpil'i fark eden soyguncu, ona da ateş ederek yaraladı. Yaralı adam dışarıya çıkarak yardım isterken, soyguncu, vitrindeki altınları alarak kapıdaki Mustafa Serpil'e 1 el daha ateş edip kaçtı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:05 Kaynak: İHA

Mersin, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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