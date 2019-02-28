Mersin'deki Kanlı Soyguna İlişkin 1 Polis Gözaltına Alındı
15 dakika önce
Mersin'de 2 kişinin öldüğü kuyumcu soygununa ilişkin 1 polis gözaltına alındı.
Mersin
'de 2 kişinin öldüğü kuyumcu soygununa ilişkin 1 polis gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, önceki gün akşam merkez Akdeniz
ilçesi Hastane Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü soygunla ilgili soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mesudiye
Mahallesi'nde gizlendiğini tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin polis olduğu, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MERSİN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:21 Kaynak: İHA
ABD'li Ünlü Oyuncu Lisa Sheridan, Evinde Ölü Bulundu!
İzmir Oğlunu Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Aldığı Alkol Nedeniyle Hatırlamadı
Alkollü Baba, Tartıştığı Lise Öğrencisi Oğlunu Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü
Çalıştığı Hamamın Sahibini Öldüren Özbek: Beni Taciz Ediyordu