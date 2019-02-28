Son Dakika Haberleri: Mersin'deki Kanlı Soyguna İlişkin 1 Polis Gözaltına Alındı

Mersin'deki Kanlı Soyguna İlişkin 1 Polis Gözaltına Alındı

15 dakika önce

Mersin'de 2 kişinin öldüğü kuyumcu soygununa ilişkin 1 polis gözaltına alındı.

Mersin'deki Kanlı Soyguna İlişkin 1 Polis Gözaltına Alındı, System.String[]
Mersin'de 2 kişinin öldüğü kuyumcu soygununa ilişkin 1 polis gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün akşam merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü soygunla ilgili soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mesudiye Mahallesi'nde gizlendiğini tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin polis olduğu, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 07:21 Kaynak: İHA

Polis, Mersin, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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