Mersin'deki Kar Festivali, Elazığ'daki deprem nedeniyle ertelendi - Son Dakika

Mersin'de kentin yüksek kesimlerinde ilk kez düzenlenmesi planlanan Toroslar Kar Festivali, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ertelendi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamada, Arslanköy Yaylası'nda bugün başlaması planlanan festival ile Kar Voleybolu Türkiye Şampiyonası'nın daha sonra yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Deprem nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.