Mersin'deki karda arama çalışmalarında paletli araç devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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Mersin'deki karda arama çalışmalarında paletli araç devrildi: 1 yaralı
6 saat önce
Mersin'in Erdemli ilçesinde karda kaybolan Ali Kaçar'ı arama çalışmaları esnasında bugün paletli kar aracı devrildi, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:21 Kaynak: İHA
Mersin'in Erdemli ilçesinde karda kaybolan Ali Kaçar'ı arama çalışmaları esnasında bugün paletli kar aracı devrildi, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta kaybolan Ali Kaçar'ın bulunması için bugün jandarma, AFAD ve Erdemli Belediyesi ekiplerinden oluşan 70 kişilik grup arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Eksi 10 derecede sürdürülen arama çalışmaları esnasında paletli kar aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı arama bölgesinde hazır bekletilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı. Arama çalışmalarına ise akşam saatlerinde ara verildi. - MERSİN
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