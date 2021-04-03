Mersin'deki Kayacı Vadisi'nde "rope jumping" etkinliği düzenlendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan Kayacı Vadisi'nde "rope jumping" olarak bilinen iple atlama etkinliği yapıldı.

Erdemli Belediyesi ile Rope Jumping Turkey Extreme Sporları iş birliğinde, "Pandemisiz bir dünya" sloganıyla düzenlenen etkinliğe, 8 ülkeden 160 sporcu katıldı.

Sporcular, doğal güzellikleriyle öne çıkan Kayacı Vadisi'nde 258 metre yükseklikten atlayış yaptı.

Etkinliğe katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere, "İlerleyen yıllarda dünyanın her tarafından sporcuların buraya akın akın geleceğini umut ediyorum. Böyle bir coğrafyayı, güzelliği başka bir yerde bulmak mümkün değil. Dünyanın bütün renklerini Erdemli'mizin güzellikleriyle birleştiriyoruz. 258 metre yükseklikten atlayarak pandemi illetine 'dur' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Rope Jumping Turkey Koordinatörü Burak Halepliler de etkinlikte heyecanlı anlar yaşandığını belirterek, organizasyondan dolayı belediyeye teşekkür etti.

Almanya'dan gelen ekstrem sporcusu Friedi Kuhne, etkinlikten büyük zevk aldıklarını belirterek, "Birçok dağa ve tepeye tırmandım ancak burası bambaşka, harika bir tabiatı var." dedi.

Rusya'dan gelen Dmitry Sudnitsyn de Kayacı Vadisi'nde iyi vakit geçirdiklerini vurgulayarak, "Bu bölge, rope jumping için, özellikle de bu sporu daha önce yapmayanlar için çok güvenli. Burasının mükemmel bir yer olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

İranlı sporcu Homa Piryaei, atlayış sırasında heyecan yaşadığını ve bölgeye yeniden gelmek istediğini ifade etti.???????