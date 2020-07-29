Mersin'deki kazada yaşamını yitiren şoförler, Manisa'da son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında hayatını kaybeden 2 şoförün cenazeleri, memleketleri Manisa'da toprağa verildi.

Cenazeleri Mersin'deki işlemlerinin ardından Manisa'ya getirilen Melih Kızıltepe (27) ve Süleyman Savaş (49) için Alaşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, kazada şehit olan 4 asker ve hayatını kaybeden 2 şoföre Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

Kazadan sonra yaralı kurtulan askerlerin beyanıyla şoförlerin daha büyük bir faciayı önlediklerini öğrendiklerini dile getiren Uçgun, "Şoförlerle ilgili 2 gündür güzel şeyler duyduk hep. Şoförümüzün büyük bir kahramanlık gösterip, öngörüyle daha büyük bir facianın önüne geçtiklerini yaralı kurtulan askerlerimizin konuşmalarından duyduk. Bu nedenle hayatını kaybeden şoförlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet olsun." dedi.

Uçgun'un konuşmasının ardından terminalde kılınan cenaze namazına müteakip kazada yaşamını yitiren şoförlerden Kızıltepe'nin cenazesi Alaşehir Yeni Mezarlığı, Savaş'ın cenazesi ise Subaşı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine, şoförlerin yakınları ve meslektaşları katıldı.

Mersin'de 27 Temmuz'da askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, 2 şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.