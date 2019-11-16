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Mersin'deki kazazedeler Mehmetçik tarafından kurtarıldı
6 saat önce
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinin dağlık kesiminde 2 gündür ulaşılamayan kazazedeler Mehmetçik tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:08 Kaynak: İHA
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinin dağlık kesiminde 2 gündür ulaşılamayan kazazedeler Mehmetçik tarafından kurtarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinin dağlık bölgesinde 2 günden bu yana ulaşılamayan 2 kazazede, İncirlik'te konuşlu olan Hava Kuvvetlerine ait arama kurtarma helikopteri ve görevli tim tarafından bulundukları araziden kurtarılarak Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı.
Tedavi altına alınan kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN
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