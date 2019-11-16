Son Dakika Haberleri: Mersin'deki kazazedeler Mehmetçik tarafından kurtarıldı
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Mersin'deki kazazedeler Mehmetçik tarafından kurtarıldı

6 saat önce

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinin dağlık kesiminde 2 gündür ulaşılamayan kazazedeler Mehmetçik tarafından kurtarıldı.

Mersin'deki kazazedeler Mehmetçik tarafından kurtarıldı, System.String[]

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinin dağlık kesiminde 2 gündür ulaşılamayan kazazedeler Mehmetçik tarafından kurtarıldı.


Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinin dağlık bölgesinde 2 günden bu yana ulaşılamayan 2 kazazede, İncirlik'te konuşlu olan Hava Kuvvetlerine ait arama kurtarma helikopteri ve görevli tim tarafından bulundukları araziden kurtarılarak Mersin Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı.


Tedavi altına alınan kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:08 Kaynak: İHA
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