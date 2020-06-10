Mersin'deki

Mersin'in Akdeniz ilçesinde akraba iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akraba iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, bacağına kurşun isabet eden Ramazan D. (40) ile kesici alet darbesiyle yaralanan Yılmaz Ö. (48) ve Kerem D'nin (32) gözaltına alındığı olaya ilişkin kavgaya karıştığı iddia edilen bir şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, gözaltındaki zanlıların beyanları ve çevredeki güvenlik kameraları incelemelerinde, firari şüphelinin Yılmaz Ö'nün oğlu Yılmaz Can Ö. (24) olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu yakalanan Yılmaz Can Ö. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kerem D. ve Ramazan D. serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen Yılmaz Ö. ve Yılmaz Can Ö, nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

Olay

Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, akraba iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen tartışma büyüyerek tabanca, satır, şiş ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada, bacağına kurşun isabet eden Ramazan D. ile kesici alet darbesiyle yaralanan Yılmaz Ö. ve Kerem D, hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alınmıştı.

Çevredeki bazı araçların da hasar gördüğü kavga, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansımıştı.