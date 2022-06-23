Son dakika! Komşu cinayetinde 3 kardeşe tutuklama - Son Dakika
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Son dakika! Komşu cinayetinde 3 kardeşe tutuklama

23.06.2022 20:07

Son dakika habere göre Mersin'de bayramın ikinci günü kaybolan, 12 gün sonra cenazesi evinden 25 kilometre uzakta arazide bulunan 54 yaşındaki Mahmut Saat'in cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından jandarma tarafından yakalanan zanlı ile 2 kardeşi tutuklandı.

Mersin'de bayramın ikinci günü kaybolan, 12 gün sonra cenazesi evinden 25 kilometre uzakta arazide bulunan 54 yaşındaki Mahmut Saat'in cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkmasının ardından jandarma tarafından yakalanan zanlı ile 2 kardeşi tutuklandı.

Olay, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 3 Mayıs Salı günü meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Merkez Mahallesi 20. Sokak'ta ikamet eden Fadime (71) ve Mustafa Saat (84) çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 54 yaşındaki Mahmut, evden çıkarak kayıplara karıştı. Aile, bekar olan oğullarından uzun süre haber alamayınca durumu önce yakınlarına ardından da jandarma ekiplerine haber verdi. Hem mahalleli hem de ekipler tarafından arama yapılmasına rağmen Saat'ten bir haber alınamadı. 14 Mayıs günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıalanı yaylasında evine 25 kilometre uzaklıkta ormanlık arazide Saat'in cesedi bulundu. Yapılan otopsi de Saat'in ensesinden tek kurşunla öldürüldüğü belirlendi.Olayın cinayet olduğunun belirlenmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, Erdemli İlçe ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektif gibi çalışma yürüttü. Ekipler çalışmasında cenazesi Yeşildere Mezarlığı'na defnedilen Saat'in törenine yan komşusu Tolga T.'nin katılmadığından da şüphelenerek şahsı takibe aldı. Yapılan titiz araştırmada Tolga T.'nin evine olay günü Hatay'dan kardeşinin geldiği, evin önündeki koltuğun kaldırılıp, duvarın siyaha boyandığı belirlendi. Bunun üzerine savcılık talimatıyla şüpheli Tolga T. ve diğer şahısların yakalanması için operasyon kararı alındı. Düzenlenen operasyonda şüpheli Tolga T., eşi Zeynep T., kardeşleri Soner ve Yusuf T.'nin de olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Tolga T.'nin cinayeti işlediği, kardeşleri ile birlikte cesedi önce bir limon bahçesine bıraktığı bir gün sonra oradan tekrar alarak yaylada araziye götürdükleri ortaya çıktı. Diğer şüphelilerin de cinayete tanık olduğu ve olayı bilerek gizleyerek delilleri yok etmeye çalıştığı tespit edildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tolga T. ile birlikte 2 kardeşi olmam üzere 3 şüpheli tutuklandı. Diğer şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

(Halil İbrahim Varlı - Hüseyin Yıldız - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Komşu cinayetinde 3 kardeşe tutuklama - Son Dakika

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