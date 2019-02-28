Son Dakika Haberleri: Mersin'deki Kuyumcu Soygunu

Mersin'deki Kuyumcu Soygunu

56 dakika önce

Mersin'de soymak istediği kuyumcunun sahibi ile çalışanını öldürdüğü iddiasıyla bir polis gözaltına alındı.

Mersin'deki Kuyumcu Soygunu, System.String[]
Mersin'de soymak istediği kuyumcunun sahibi ile çalışanını öldürdüğü iddiasıyla bir polis gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Şubat'taki olayın failinin merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde gizlendiğini tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda, yakalanan ve polis olduğu öğrenilen zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Merkez Akdeniz ilçesinde önceki gün bir kuyumcuyu soymak isteyen şüpheli, kendisine direnen çalışan Yasin Tazegül ve iş yeri sahibi Mustafa Serpil'i silahla öldürmüş ve bir miktar altını alarak kaçmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:16 Kaynak: AA

Merkez, Mersin, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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