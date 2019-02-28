Mersin'deki Kuyumcu Soygunu
56 dakika önce
Mersin'de soymak istediği kuyumcunun sahibi ile çalışanını öldürdüğü iddiasıyla bir polis gözaltına alındı.
Mersin
'de soymak istediği kuyumcunun sahibi ile çalışanını öldürdüğü iddiasıyla bir polis gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 26 Şubat'taki olayın failinin merkez Akdeniz
ilçesi Mesudiye
Mahallesi'nde gizlendiğini tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda, yakalanan ve polis olduğu öğrenilen zanlının emniyetteki sorgusu devam ediyor. Merkez
Akdeniz ilçesinde önceki gün bir kuyumcuyu soymak isteyen şüpheli, kendisine direnen çalışan Yasin Tazegül ve iş yeri sahibi Mustafa Serpil'i silahla öldürmüş ve bir miktar altını alarak kaçmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:16 Kaynak: AA
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