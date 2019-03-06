Mersin'deki Kuyumcular Fiyat Birliği İstiyor

Mersin
Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 22 No'lu Finans ve Kuyumculuk Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Dinar
, kentte faaliyet gösteren kuyumcuların fiyat birliğini sağlaması gerektiğini söyledi.
Dinar, sektör adına yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek sorunları anlattı. Mersin'de birlik ve beraberliğin yakalanamamış olmasından yakınan Dinar, "Sektörümüzde faaliyet gösteren kuyumcularımızın bir kısmı Ticaret ve Sanayi Odası'na bir kısmı ise Kuyumcular Odası'na kayıtlı. Böyle olunca sektörde bütünlük oluşturulması ve ortak çalışmalar yürütülmesi zorlaşıyor. Öncelikle nereye kayıtlı olduğumuza bakmaksızın konuyu sektör bazında ele alıp birlikte hareket edebilme hedefiyle çalışmak istiyoruz. Hep birlikte hareket edebilirsek gücümüz artar ve istediğimiz sonuçlara ulaşabiliriz. Aksi halde parçalanıp hiçbir sorunumuza da çözüm üretemeyiz. Bu gerçeği sektör temsilcilerine iyi anlatmalıyız" dedi.
"Fiyatta birlik sağlanırsa tüm sektör kazanır"
Birlik oluşturulamamasının en büyük sıkıntısını fiyatlar konusunda yaşadıklarını belirten Dinar, özellikle faaliyetini çarşıda sürdüren kuyumcuların her birinde aynı ürünün farklı fiyattan satılmasından şikayetçi oldu. Bu durumda hem fiyat istikrarının ortadan kalkması nedeniyle alıcılarda güven sorunu yaşanmaya başladığını hem de satıcıların neredeyse alış fiyatına yakın fiyatlarla satış yaparak kazançlarını çok düşürdüğünü dile getiren Dinar, "Sürekli fiyat kırmanın kimseye bir faydası yok. Bu sorun Mezitli
ilçesinde çözüldü. Mezitli'de faaliyet gösteren sektör temsilcileri her ay toplanıp sorunlarını konuşuyor ve çözüm arıyor. O görüşmeler sırasında da ortak bir fiyat belirliyor ve herkes bu fiyata uymaya gayret gösteriyor. Çünkü altın taşıma bedeli, personel ücreti, işçilik, amortisman gibi birçok maliyet kalemi var ve fiyat düşürdükçe bu sektörde faaliyet gösteren arkadaşlar da sıkıntıya giriyor. Satış fiyatları çarşıdaki firmaya kazandırmıyor ancak Mezitli'deki arkadaşlarımız durumlarından oldukça memnun" diye konuştu.
"Kredi kullanmakta zorlanıyoruz"
Yaklaşan seçimler nedeniyle diğer sektörlerde olduğu gibi finans sektöründe de seçim ekonomisinin getirdiği bir durgunluk yaşandığına dikkat çeken Dinar, bu dönemde özellikle istedikleri finans kaynaklarına ulaşamamanın sıkıntısını yaşadıklarını anlattı. Kredi faiz oranlarında ciddi bir yükselme olduğuna değinen Dinar, "2017 yılında bankadan 1 kilo altın çektiğimizde yıllık 32 gram faiz ödüyorduk, şu anda ise bir kilo altın için 100 gram faiz konuşuluyor. Maalesef biz altın bazında yüzde 10 büyümüyoruz. Bu nedenle kredi kullanmak artık cazip olmuyor. Bu konuya bir düzenleme getirilmesi gerektiğine inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.
"İstanbul
rafinerisi Mersin'in sonuçlarını kabul etmeli"
Bir diğer sorun olarak kentte bir tane ayar evi bulunmasını gösteren Dinar, "Mersin'de analiz yaptırabileceğimiz bir tane ayar evimiz bulunuyor. Burada kullanılan teknik ise eskimeye başladı. Sonuçlar zaman zaman İstanbul'daki sonuçlardan farklı çıkabiliyor. Bu durumda sektör temsilcileri sıkıntı yaşıyor. İstanbul'daki rafineri eğer lisans veriyorsa buradan çıkan sonuçları da kabul etmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kentte imalatçı firma sayısının da çok azalması nedeniyle yeni ayar evlerinin açılmasının söz konusu olmadığına da değinen Dinar, "Geçmişte Mersin kuyumcu sektöründe üretim üssüydü. Ancak günümüzde yeterli sayıda imalatçı bulunmaması nedeniyle laboratuvarı destekleyecek sayıda analiz de çıkmıyor" şeklinde konuştu.
"Taksit desteği yeniden sağlanmalı"
Sektördeki satışların artırılması adına bir takım önerilerde de bulunan Mehmet Dinar özellikle taksitli satışların yeniden getirilmesini istediklerini söyledi. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde taksitlendirme yapılmasını isteyen Dinar, şöyle devam etti; "Müşteriler ve bizim açımızdan kredi kartıyla yapılan alışverişin taksitlendirilmesi, firmalarımıza bir nefes kredisi vermek gibi olacaktır. Artık eskisi gibi alım gücü olmadığı için gelen müşteri istediği ürünü alamıyor. Taksitlendirme yasaklanınca sektörümüz olumsuz etkilendi. İşler düştü ve sektör temsilcilerimiz sıkıntı yaşamaya başladı."
Zor bir 2018 yılının geride kaldığını, 2019 yılından daha umutlu olduklarını vurgulayan Dinar, yapılacak küçük dokunuşlarla sektörlerin canlandırılabileceğini, bu nedenle özellikle taksitli satış ve banka faiz kredilerindeki indirim talebini önemsediklerini söyledi. - MERSİN