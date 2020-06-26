Mersin'deki lavanta tarlasına ziyaretçi akını - Son Dakika

Ziyaretçilerden Aynur Sakuçoğlu ise lavantanın turizme önemli katkılar sağlayacağını belirterek, Isparta örneğini verdi.

Lavanta tarlasına giden ziyaretçiler, lavanta çayının tadına bakıp, demet demet lavanta satın alarak bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Lavanta bitkisinin kırsal mahallelerdeki turizme, kadınların istihdamına ve kadın kooperatiflerine katkısını gündeme alan ziyaretçiler, ileriye dönük proje fikirlerini birbirleriyle paylaştı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi 'nin 'Lavanta Fidesi Dağıtım Projesi' kapsamında dağıttığı lavanta fidelerinin boy göstermesinin ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da Tarsus İlçesi Pirömerli Mahallesi'ndeki tarlaya ziyaret turu düzenledi. Ziyarete, Mersin'de kadınların öncülüğünde faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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