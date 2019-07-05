Son Dakika Haberleri: Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri
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Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri

54 dakika önce

Mersin'de bir haftada 7 kişinin metil alkol zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirmesinin ardından 3 kişi daha benzer şikayetlerle hastanelere müracaat etti.

Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri, System.String[]
Mersin'de bir haftada 7 kişinin metil alkol zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirmesinin ardından 3 kişi daha benzer şikayetlerle hastanelere müracaat etti.
Alınan bilgiye göre, kentte metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurular sürüyor. Dün gece bir kişi, bugün de 2 kişi benzer şikayetlerle hastanelere başvurdu.
Kontrolleri yapılan 3 kişi tedavi altına alındı.
Son başvurularla tedavi görenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Tedavisi tamamlanan bir kişinin taburcu edildiği, yoğun bakımdakilerin sayısının 16'ya düştüğü öğrenildi.
Kentte bir haftada 28 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuş, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:19 Kaynak: AA
Mersin, Güncel
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