Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri
1 saat önce
-Şahısların adliyeye sevki -Hazırlanan dosyaların araca yüklenmesi -Emniyetten detaylar MERSİN - Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:23 Kaynak: AA
-Şahısların adliyeye sevki
-Hazırlanan dosyaların araca yüklenmesi
-Emniyetten detaylar MERSİN - Mersin
'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.
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