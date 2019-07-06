Son Dakika Haberleri: Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri
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Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri

1 saat önce

-Şahısların adliyeye sevki -Hazırlanan dosyaların araca yüklenmesi -Emniyetten detaylar MERSİN - Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.

-Şahısların adliyeye sevki
-Hazırlanan dosyaların araca yüklenmesi
-Emniyetten detaylar MERSİN - Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi.
Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:23 Kaynak: AA
Mersin, Güncel
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