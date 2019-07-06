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Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri

1 saat önce

Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda yakalanan 6 zanlı adliyeye çıkartıldı.

Mersin'deki metil alkol zehirlenmeleri, System.String[]
Mersin'de, metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda yakalanan 6 zanlı adliyeye çıkartıldı.
Kentte son günlerde metil alkolden zehirlenme şüphesiyle 7 kişinin yaşamını yitirmesi, 16 kişinin de tedavilerinin devam etmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Merkez Akdeniz ve Toroslar ilçelerindeki 3 iş yerine yapılan baskınlarda yakalanan E.A, A.N, C.Ö, Ö.E, B.D. ve H.E. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.
Polisler, soruşturma evraklarını da alışveriş sepeti içinde adliyeye getirdi.
Soruşturmada daha önce gözaltına alınan M.Ö'nün tutuklandığı, bir şüphelinin ise hala arandığı öğrenildi.
Kentte bir haftada 28 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuş, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.
Daha sonra benzer şikayetlerle hastanelere başvuranlarla birlikte tedavi görenlerin sayısı 17'ye yükselmiş, bir kişi tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:42 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel
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