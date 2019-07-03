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Mersin'deki metil alkolden zehirlenme şüphesi

1 saat önce

Mersin'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi görenlerden ikisi daha hayatını kaybetti.

Mersin'deki metil alkolden zehirlenme şüphesi, System.String[]
Mersin'de, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi görenlerden ikisi daha hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerde tedavisi süren 16 kişiden, yoğun bakım ünitesinde bulunan ikisi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Bu vefatlarla Mersin'de son günlerde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7'e yükseldi.
Olay
Mersin'de son günlerde çok sayıda kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuş, tedavi altına alınanlardan 5'i yaşamını yitirmiş, bir kısmı taburcu edilmiş, 16'sının da tedavilerine devam edilmişti.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da hastanelere başvuran kişilere metanol zehirlenmesi teşhisi konulduğu bildirilmişti.
Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden biri savcılıkça, üçü adli kontrolle serbest bırakılmış, bir şüphelinin gözaltındayken rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:39 Kaynak: AA
Mersin, Güncel
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