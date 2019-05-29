Mersin'deki müzik festivali alanı tartışması

Mersin'in Mezitli ilçesinin Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 100. Yıl Tabiat Parkı'nda, 5-7 Haziran'da düzenlenecek "Mersin Pop Fest" etkinliğinin, bölgedeki caretta carettaların yuvalama alanlarına zarar verebileceği tartışmaları üzerine ertelenmesinin, memnuniyet yarattığını söyledi.

Mersin'in Mezitli ilçesinin Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 100. Yıl Tabiat Parkı'nda, 5-7 Haziran'da düzenlenecek "Mersin Pop Fest" etkinliğinin, bölgedeki caretta carettaların yuvalama alanlarına zarar verebileceği tartışmaları üzerine ertelenmesinin, memnuniyet yarattığını söyledi.

Tarhan, bir grup çevre gönüllüsüyle birlikte Soli Pompeipolis Antik Kenti'nin önündeki sahilde yaptığı basın açıklamasında, festivalin yapılmak istendiği tarihin, anaç caretta carettaların yuvalama dönemi olduğunu söyledi.

Bu dönemde bölgede festival yapılmasının doğaya zarar vereceği yönünde uyarılarda bulunduklarını anımsatan Tarhan, festivalin, Mezitli ilçesindeki 100. Yıl Tabiat Parkı yerine birçok festivale ev sahipliği yapan Pompeiopolis Sahili'nde yapılması halinde belediye olarak her türlü desteği de vereceklerini ilettiklerini belirtti.

Tarhan, 100. Yıl Tabiat Parkı'nın doğa açısından önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"100. Yıl Tabiat Parkı, Mersin'in nadir tahrip edilmemiş kumsallarından birisidir. Deniz kaplumbağalarının yanında bu alan nesli tehlike altında başka bir endemik canlı olan kum zambağının da yayılım alanını ve habitatını oluşturmaktadır. Mersin ve Türkiye genelindeki yazılı ve görsel basının, bazı sivil toplum kuruşları, siyasi parti temsilcileri, sanatçılar ve her şeyden önemlisi halkın duyarlılığı ve tepkisi üzerine dün akşam itibarIıyla festivalin 5 Haziran'da yapılmayacağı, iptal edileceği tarafımıza bildirilmiştir. Nesli tükenmekte olan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağasının yok edilmesine karşı kullandığımız direnç hakkımıza destek vererek alınan kararda geri adım atılmasını sağlayan tüm kuruluşlara ve doğaya, çevreye duyarlı vatandaşlara teşekkür ederim."

Konuyla ilgili Akdeniz Kaplumbağaları ve Doğa Koruma Derneği ile Mersin Çevre ve Doğa Derneği de Mersin Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, parkın, canlılar için önemine işaret ederek, "Ulusal mevzuatımız ve taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalarla koruma yükümlülüğünde olduğumuz nesli tükenmekte olan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları için hayati önem taşıyan, festival erteleme kararının çok yerinde olduğunu belirtmek isteriz. Bu konuyla ilgili olarak gerekli önlemin hızla alınmasını sağlayan değerli Mersin halkına ve ilgili kurumlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki 100. Yıl Tabiat Parkı'nda, 5-7 Haziran'da düzenlenecek "Mersin Pop Fest" etkinliğinin, bölgedeki caretta carettaların yuvalama alanlarına zarar verebileceği iddiası, tartışmalara neden olmuştu.

100. Yıl Tabiat Parkı'ndaki festival alanının işletmecisi Hüseyin Çalışkan, yaptığı açıklamada, görüşmeler sonucunda festivalin ertelenmesine karar verdiklerini açıklamıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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