Mersin'deki "ölümlü yangın" soruşturmasında itfaiye amiri görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Mersin'deki "ölümlü yangın" soruşturmasında itfaiye amiri görevden uzaklaştırıldı

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir kadının, dairesinde çıkan yangından kurtulmak isterken balkondan düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Mezitli İtfaiye Grup Amirinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Mersin'deki

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir kadının, dairesinde çıkan yangından kurtulmak isterken balkondan düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Mezitli İtfaiye Grup Amirinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, önceki gün Mezitli ilçesindeki bir apartmanın 8'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı ve olayda Yasemin Özel'in yaşamını yitirdiğini hatırlatıldı.

Olayla ilgili 112'ye ilk ihbarın saat 15.26'da geldiği, ekiplerin de 15.30'da olay yerine ulaştığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu esnada Yenişehir, Gökçebelen ve Merkez itfaiyeden takviye talebinde bulunulmuştur. Yangın müdahale ekibi, Yasemin Özel'in henüz balkonda olmadığı sırada, ilk olarak ekipmanlarıyla birlikte hızlı bir şekilde meskenin kapısından içeri girme girişiminde bulunmuştur. Kapının çelik kapı ve çok yönlü kilitli olması nedeniyle kırılması uzun sürmüş, bu durumun uzun zaman alacağının anlaşılması üzerine, balyoz ile duvarlar kırılarak içeriye girilmeye çalışılmış, bu sırada ana bina önünde bulunan bir personel, balkona bir kişinin çıktığı bilgisini vermiştir.

Mezitli İtfaiye Grup Amirliği emrinde bulunan, ağır yapıda ve hareket kabiliyeti az olan 54 metre merdiven uzunluğuna sahip ikinci araç olay mahalline ulaştığı esnada, Yasemin Özel tutunduğu balkon parmaklıklarından kendisini boşluğa bırakmıştır."

"Mezitli İtfaiye Grup Amirine görevden el çektirilmiştir"

Yangının, dairenin sadece salon bölümünde etkili olduğunun belirlendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Olay yerine intikal eden 9 yangın kurtarma personelinin tamamının, mesleki ve deneyim olarak itfaiye tecrübesi 5 ila 28 yıl arasında değişmektedir. Bu personelin 3'ü yangında arama kurtarma konusunda görevlendirilmiş olup, diğer 6 personel de yangın müdahale ekibinden oluşmaktadır. Müessif olayın yaşandığı aynı gün personelin kusuru olup olmadığı ile ilgili soruşturma açılmıştır. Soruşturmanın selameti açısından Mezitli İtfaiye Grup Amirine görevden el çektirilmiştir. Soruşturma sonucunda kusuru ve ihmali tespit edilen personel hakkında gereken işlem yapılacak, kamuoyunu ilgilendiren gelişmeler hassasiyetle açıklanmaya devam edilecektir."

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:22 Kaynak: AA
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