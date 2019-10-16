Son Dakika Haberleri: Mersin'deki orman yangını
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Mersin'deki orman yangını

1 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

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Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

İlçenin yüksek rakımlı Kılıç Mahallesi'nde, ormanlık alanda çıkan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları sabah saatlerinde 4 helikopterin katılımıyla sürdü.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında zarar gören alanın tespiti için ekipler çalışma başlattı.

Anamur ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyümüş, ilk etapta 3 helikopter, 25 arazöz, 1 dozer ve orman işçileriyle yangına müdahale edilmişti. Bölgedeki 13 ayrı noktadan yükselen alevleri kontrol altına almak için Adana, Antalya ve Konya'dan takviye ekipler ile 5 arazöz daha söndürme çalışmalarına katılmıştı.

Anamur, Mersin, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 05:28 Kaynak: AA
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