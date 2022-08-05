Mersin'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
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Mersin'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

05.08.2022 20:22
Mersin'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Mersin'deki orman yangını, 3'üncü gününde karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Mersin'deki orman yangını, 3'üncü gününde karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda 3 Ağustos'ta çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 arazöz ve çok sayıda personelin görev aldığı çalışmalarda, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük yaşanan bölgeye hortum çekildi.

Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahaleye, bugün de zorlu arazi koşullarının oluşturduğu risk nedeniyle devam edilemedi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin de destek verdiği ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kısmen kontrol altına aldı.

Sarp arazinin bazı bölgelerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

YORUMLAR
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Mersin'de orman yangını 3'üncü gününde (2) Mersin'de orman yangını 3'üncü gününde (2) Mersin'deki orman yangınına 3. gününde müdahale ediliyor Mersin'deki orman yangınına 3. gününde müdahale ediliyor
Kaynak: AA

Toroslar, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika
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