Mersin'in Gülnar ilçesindeki yangın saatlerdir devam ediyor! Alevler D-400 karayolu ve Silifke'ye kadar büyüdü

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde bu sabah çıkan orman yangını evlere kadar ulaştı. Yangına 850 personel, 11 uçak, 29 helikopter ve 138 arazözle müdahale edildi. Akşama kadar süren çalışmalarda yerleşim yerine yangının ulaşması engellendi.

SİLİFKE'YE DE SIÇRADI

Rüzgarın da etkisi ile kuzeydoğu tarafına yönlenen yangın Karayar dağının arka kısmından Silifke ilçesi sınırlarına geldi. Yangında 15. saate girilirken alevler eceli tünelinin çevresini sararak Mersin- Antalya D400 karayoluna kadar geldi.

ALTERNATİF YOLA YÖNLENDİRİLDİLER

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, "Aydıncık - Silifke Devlet Yolu Büyükeceli mevki, yangın sebebiyle taşıt trafiğine kapatılmıştır. Transit trafik Aydıncık - Gülnar, Gülnar - Silifke güzergahından sağlanacaktır" denildi. Öte yandan araçlar yolda güvenlik güçleri tarafından durdurularak kontrollü şekilde alternatif yola yönlendirildi.