Mersin'in Gülnar ilçesindeki yangın saatlerdir devam ediyor! Alevler D-400 karayolu ve Silifke'ye kadar büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'in Gülnar ilçesindeki yangın saatlerdir devam ediyor! Alevler D-400 karayolu ve Silifke'ye kadar büyüdü

07.09.2022 21:51

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah saatlerinden beri devam eden orman yangınında alevlerin yaklaştığı D-400 karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Rüzgarın da etkisi ile kuzeydoğu tarafına yönlenen yangın Karayar dağının arka kısmından Silifke ilçesi sınırlarına kadar ulaştı.

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde bu sabah çıkan orman yangını evlere kadar ulaştı. Yangına 850 personel, 11 uçak, 29 helikopter ve 138 arazözle müdahale edildi. Akşama kadar süren çalışmalarda yerleşim yerine yangının ulaşması engellendi.

SİLİFKE'YE DE SIÇRADI

Rüzgarın da etkisi ile kuzeydoğu tarafına yönlenen yangın Karayar dağının arka kısmından Silifke ilçesi sınırlarına geldi. Yangında 15. saate girilirken alevler eceli tünelinin çevresini sararak Mersin- Antalya D400 karayoluna kadar geldi.

ALTERNATİF YOLA YÖNLENDİRİLDİLER

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, "Aydıncık - Silifke Devlet Yolu Büyükeceli mevki, yangın sebebiyle taşıt trafiğine kapatılmıştır. Transit trafik Aydıncık - Gülnar, Gülnar - Silifke güzergahından sağlanacaktır" denildi. Öte yandan araçlar yolda güvenlik güçleri tarafından durdurularak kontrollü şekilde alternatif yola yönlendirildi.

YORUMLAR
500
Mersin'deki orman yangını 13 saattir sürüyor! Alevler havanın kararmasıyla geceyi aydınlattı Mersin'deki orman yangını 13 saattir sürüyor! Alevler havanın kararmasıyla geceyi aydınlattı
Kaynak: İHA

Büyükeceli, Gülnar, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'in Gülnar ilçesindeki yangın saatlerdir devam ediyor! Alevler D-400 karayolu ve Silifke'ye kadar büyüdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:02 iPhone 14 dahil çok sayıda yeni ürününü tanıtan Apple eski ürünlere zam yaptı
22:56 Galatasaray'dan 3. KAP bildirimi! Mathias Ross Jensen açıklandı
22:48 iPhone 14'ün Türkiye fiyatı dudak uçuklattı! 57 bin lirayı buluyor
22:36 Galatasaray'ın bombaları son bulmuyor! Yusuf Demir de KAP'a bildirildi
22:34 Çocuktan Al Haberi'nin fenomen miniği Ebrar kocaman kız oldu! Değişimi görenleri şaşırttı
22:25 Galatasaray'dan sürpriz transfer! Juan Mata da geliyor
22:14 Çatışmalar yeniden alevlendi! Rus güçleri Donetsk bölgesindeki hastaneye saldırdı
21:51 Mersin'in Gülnar ilçesindeki yangın saatlerdir devam ediyor! Alevler D-400 karayolu ve Silifke'ye kadar büyüdü
21:48 Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne farklı galibiyetle başladı! Ahmetcan ve Rıdvan süre bulamadı
21:44 Beklenen oldu! Galatasaray, Mauro Icardi transferini resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 23:24:36. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'in Gülnar ilçesindeki yangın saatlerdir devam ediyor! Alevler D-400 karayolu ve Silifke'ye kadar büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement