Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
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Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:02 Kaynak: İHA
'in Gülnar
ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ulupınar
Mahallesi içinde bulunan bahçelerin birinde yangın çıktı. Bir süre sonra büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter havadan, 20 arazöz, 6 su tankı, 10 teknik ekip ile 100 orman işçisi de karadan müdahale etti. Yaklaşık 4 saat boyunca hem havadan hem karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
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