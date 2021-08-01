Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde başlayan orman yangını, dün rüzgarında etkisiyle Gülnar ilçesine bağlı Dedeler Mahallesi sınırına yayılıp gece boyunca etkisini sürdürdü. Ekiplerin gün ağarıncaya kadar müdahale ettiği yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Son Dakika: Mersin ve Antalya'dan sonra bir güzel haber de Muğla'dan! Bodrum'da devam eden yangın kontrol altına alındı