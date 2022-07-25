Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

25.07.2022 01:15
Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gülnar'a bağlı Büyükeceli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 15 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Hem karadan hem de havadan yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. - MERSİN

YORUMLAR
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Başkan Seçer: 'İnsanlık yararına işler yapmak bizim genel ilkemiz' Başkan Seçer: 'İnsanlık yararına işler yapmak bizim genel ilkemiz' Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: İHA

Büyükeceli, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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